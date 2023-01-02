Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 08:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan'da seyir halindeki tırda yangın
[Fotograf: İHA]
Erzincan'da seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Erzincan- Sivas kara yolunun organize sanayi kavşağı mevkiinde tır, lastiğinin patlaması sonucu bir anda alev aldı.
Tırdan çıkan dumanları ve alevleri fark eden sürücü tırı emniyet şeridine park edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan lastiğe müdahale ederek yangını fazla büyümeden sündürdü.
Lastiği yanan tırda ise maddi hasar oluştu.
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