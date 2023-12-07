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Güncel
İHA 07.12.2023 11:24

Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 7 gözaltı

Tekirdağ’da uyuşturucuyla mücadelede 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 7 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla yapılan mücadelede Süleymanapaş ilçesi Çınarlı Mahallesinde B.Ş. ve E.T. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatının olduğu tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesinde de bir araç ve içerisinde bulunan Y.G. ve G.N.G. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi olduğu tespit edilerek el konuldu. Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği olarak ilçe dahilinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı/ ticareti suçları çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Şeyh Sinan Mahallesinde bulunan adreste yapılan aramada, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparat olduğu tespit edilerek el konuldu. Olayda Ç.G., C.O. B.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Uyuşturucu ile mücadelede toplamda 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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