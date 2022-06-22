İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 940 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, H.K, Ö.K, S.B, Ö.A, İ.K, H.C, ve B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.