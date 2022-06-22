Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusu kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de minibüsün kapı pandizotuna giren kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Eski Bolu Caddesi'nde hareket halindeki minibüsün içerisinde kedi sesi duyan sürücü, kedi yavrusunu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Minibüsün bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, kapı pandizotunda olduğunu tespit ettiği kediyi kurtarmak yoğun uğraş verdi.
İtfaiye ekipleri, kediyi, bulunduğu bölümü sökerek kurtardı.
Etiketler: Düzce İtfaiye Sokak Hayvanları
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