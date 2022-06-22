Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyü ile kent merkezine bağlı Üsküp beldesinde, iki şüphelinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, dron destekli düzenledikleri operasyonlarda, Ertuğrul köyünde T.U'ya ait evin bahçesinde etrafı brandayla çevrilmiş alanda 113 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Üsküp beldesinde H.B'ye ait evin bahçesi ve balkonunda ise 48 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 100 gram kubar esrar maddesi yakalandı.

Ayrıca H.B'nin evin özel bir bölümünde kenevir bitkilerini yetiştirdikten sonra kurutmaya bıraktığı tespit edildi.