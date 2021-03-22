Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İkametinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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