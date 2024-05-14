Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

3 kişi tutuklandı

Bir iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada, 517 uyuşturucu hap, 182 gram uyuşturucu madde, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 450 lira ele geçirildi.

Operasyonda K.A, E.A. ve S.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.