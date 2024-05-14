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Güncel
AA 14.05.2024 11:20

Nevşehir Valisi Ali Fidan üniversite öğrencileriyle buluştu

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) eğitim gören öğrencilerle söyleşi programında bir araya geldi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan üniversite öğrencileriyle buluştu
[Fotograf: AA]

Vali Fidan, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı.

Fidan, Hacı Bektaş Veli'nin ismiyle özdeşleşen üniversitede gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Nevşehir'in huzurlu ve güvenli olduğunu söyleyen Fidan, yılda yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turistin misafir edildiği şehrin turizm ve tarım ile ön plana çıktığını vurguladı.

Eğitim ve kariyer hayatına dair anekdotlar paylaşan Fidan, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Fındık, Fidan'a plaket takdim etti.

Programa, bazı daire amirleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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