Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.05.2024 10:57

Çorum'da çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum’da, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Irak uyruklu Haider Nama (49) ve Hasan Neamah (51) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun sopalarla birbirine saldırması yer aldı.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez'i tebrik etti
12:26
Putin, eski Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i yardımcısı olarak atadı
12:27
Fahrettin Altun'dan Ayten Gökçer için taziye mesajı
12:13
Emine Erdoğan Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti
12:07
Emlak yetki belgesi başvurularında yıl sonuna kadar mesleki deneyim aranmayacak
12:06
ABD, İsrail'in BM aracına yapılan saldırıya karşı "gerekli adımları atmasını" istedi
Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı dron ile görüntülendi
Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı dron ile görüntülendi
FOTO FOKUS
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
Anadolu'daki ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğü: Eşrefoğlu Camii
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ