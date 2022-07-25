Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Malkara-Keşan karayolu üzerinde otomobil sürücüsü Yılmaz C. önündeki Kadir T. idaresindeki kamyoneti geçmek isterken kamyonete yandan çarptı.

Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar Yılmaz C., İdris K., Muhammet K., Hanifi T. ve Kadir T. kaza yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.