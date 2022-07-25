Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Keşan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Malkara-Keşan karayolu üzerinde otomobil sürücüsü Yılmaz C. önündeki Kadir T. idaresindeki kamyoneti geçmek isterken kamyonete yandan çarptı.
Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar Yılmaz C., İdris K., Muhammet K., Hanifi T. ve Kadir T. kaza yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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