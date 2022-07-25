Edirne’nin birçok bölgesinin Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) Uygulaması’nda vaka artışında çok yüksek riski temsil eden kırmızı renge bürünmesi hem esnafı hem de vatandaşları tedirgin ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında açıklanan risk haritasında vaka sayısının 226 bin 532’ye vefat sayısının ise 96’ya yükselmesinin ardından birçok vatandaşın yeniden maske takmaya başladığı görüldü.

Vaka artışından tedirgin olan esnaf ve vatandaşlar tedbirlere uyulmasını ve dikkatli davranılmasını istiyor. Yazın gelmesiyle beraber maskeleri çıkardıklarını ve bir rahatlık geldiğini söyleyen

Edirne esnaflarından Serpil Şinikçi, "Yazın ve tatilin verdiği rehavete düşmememiz gerekiyor. Kapalı alanlarda ve kalabalıklara girince maske takılmasında fayda var. Yine dezenfektemizi yapalım ve ellerimizi yıkayalım" dedi.

"Bu durum hepimizi korkutuyor"

Vaka artışının hem esnafı hem de vatandaşları korkuttuğunu söyleyen Şinikçi, vakaların yazın bu durumdayken kışın yine daha fazla artabileceğine dikkat çekti. Geçen yıl kapanmalar yaşandığını ve esnaf olarak zor günler yaşadıklarını hatırlatan Şinikçi, yine bu duruma düşmemek için hep birlikte tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yaptı.