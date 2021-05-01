Kaza, Çerkezköy Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Çalıştığı fabrikaya doğru seyir halinde olan Taha Yasin B., kavşağa geldiğinde duramadı ve kaldırımlara çarptı.

Sürücü kavşağa geldiği esnada direksiyonun kilitlendiğini ve manevra yapamadığını ifade etti. Kazada yaralanan sürücüyü gören çevredekiler durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından sürücüyü Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemesini sürdürüyor.

