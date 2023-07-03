Parçalı Bulutlu 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.07.2023 13:57

Tekirdağ'da tadı, aroması ve kokusuyla dikkati çeken "Osmanlı çileği" üretildi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Biriminde, tadı, aroması ve kokusuyla Türkiye'ye has olan "Osmanlı çileği" üretildi.

Tekirdağ'da tadı, aroması ve kokusuyla dikkati çeken "Osmanlı çileği" üretildi

Birim Müdürü Doç. Dr. Hayat Topçu, virüsten ve bakteriden ari şekilde üretim yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki üreticilerin, Osmanlı çileğini tanıması amacıyla 1,5 yıl önce çalışmalara başladıklarını belirten Topçu, "Osmanlı çileği, Türkiye için önemli, çünkü Türkiye'ye has bir bitki. Meyveleri, taşımaya dayanıksız ancak aroması çok güzel ve değerli. Kokusu bizim için gerçekten önemli bir bitki" dedi.

Topçu, başta Tekirdağ olmak üzere Trakya'da Osmanlı çileğinin tanınırlığını ve devamlılığını sağlamak adına üretim çalışması yaptıklarını vurgulayarak, "Üretilen çileklerimizi seralarımıza aldık. Birimimizde yaklaşık 2 bin çilek fidemiz mevcut. Tüplü şekilde yetiştirmeye devam ediyoruz. Talep eden üreticilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ'da tadı, aroması ve kokusuyla dikkati çeken "Osmanlı çileği" üretildi



"Bizim için Osmanlı çileğini değerli kılan, tadı ve aroması"

Osmanlı çileğinin tüm özellikleriyle diğer çileklerden farklı olduğuna dikkati çeken Topçu, "Bizim için Osmanlı çileğini değerli kılan, tadı ve aroması. Başka hiçbir çilekte bulunmayan tat, aroma ve kokuya sahip. Bunun için yeni çeşit geliştirmek isteyen özellikle araştırmacılar ve melezleme ıslahı yapan üreticilerimiz, Osmanlı çileğini ana bitki olarak kullanıyor" ifadesini kullandı.

Osmanlı çileğinin daha fazla üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Topçu, üretimi arttırarak, tüketicilerin taleplerini rahatlıkla karşılayabileceklerinin altını çizdi.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı
14:29
İran: İsrail'in Cenin saldırısı devlet terörünün açık bir örneğidir
14:16
İzmir'de ormana sıçrayan yangınına müdahale ediliyor
14:12
Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
14:20
İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü, 50 Filistinliyi yaraladı
13:23
FSM Köprüsü 35 yaşında: Günlük 240 bin araç kullanıyor
Trafikte atılan "makas" hayatları koparıyor
Trafikte atılan "makas" hayatları koparıyor
FOTO FOKUS
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ