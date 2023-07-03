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Güncel
AA 03.07.2023 13:24

Konya'da hibe ile sera kuran çift, örnek oluyor

Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Mehmet ile Ayşe Korkmaz çifti, aldığı hibe ile kurduğu seradan elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Konya'da hibe ile sera kuran çift, örnek oluyor

Korkmaz çifti, Güneybağ Mahallesinde kıraç arazilerine sera kurmak için Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Hibe Destek Programına iki yıl önce başvurdu.

Başvuruları kabul edilen çiftin arazisine domates, biber ve salatalık yetiştirmek için 1000 metrekarelik sera kuruldu.

Serada yetişen ürünleri pazarlayarak geçimini sağlayan çift, çevresindekilere örnek oluyor.

Ayşe Korkmaz, hibe desteğiyle kurdukları seradan yetiştirilen ürünlerden çok memnun olduklarını söyledi.

Korkmaz, "Arkadaşlarım bana 'Burada bu iş olur mu? Yapabilir misiniz?' diye çok sordular. Hibe alarak seramızı kurduk. Gayet de güzel oldu. Ürettiğimiz ürünleri ilçede pazarlıyoruz. Siparişlere yetişemiyoruz" ifadesini kullandı.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de serayı ziyaret ederek girişimci Korkmaz çiftini tebrik etti.

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