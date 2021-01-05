Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Caddesi'nde şüphe üzerine 17 RH 143 ve 59 SA 049 plakalı 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Sürücüler Ş.K. ve S.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan H.K. gözaltına alındı.

Üç şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Alkollü oldukları iddia edilen sürücüler Ş.K. ve S.İ. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da soruşturma başlatıldı.