İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Şahinbey Mahallesi'nde bir bağ evinden alarm sesinin geldiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Bağ evini ablukaya alan ekipler, E.İ ve M.T'yi evden çaldıkları eşyaları araca koyarken suçüstü yakaladı.

Çeşitli ev eşyası çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılara ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 1800 lira idari para cezası kesildi.