Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de minübüs devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Honaz ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Hasan Çetin yönetimindeki 01 ABT 779 plakalı minibüs, Gürleyim Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki Harun, Murat ve İbrahim Arat yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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