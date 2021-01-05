Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[fotoğraf: AA(ARŞİV) ]
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu, örgütte silahlı eğitim aldığı iddiasıyla Suriye uyruklu M.E.Ç'yi ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ç, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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