Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te otomobil kaldırımdaki ağaçlara çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Siirt'te alınan bilgiye göre, Hacı Elçi yönetimindeki 56 AAE 966 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hakkı Akyüz Caddesi'nde kaldırımdaki ağaçlara çarptı.
Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki Hamza Gül hafif yaralandı.
Yaralılara kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Kırılan 2 ağaç Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.
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