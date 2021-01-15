Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Cömert (27) idaresindeki 59 LU 140 plakalı otomobil, Haliç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yüksekten bir evin bahçesine devrildi.
Sürücü Cömert ile araçta bulunan Metin Kılıç (30) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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