İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iki ayrı operasyonda yakaladığı 3 şüphelinin üst aramasında 110 gram esrar, 20 Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.