Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, iki ayrı operasyonda yakaladığı 3 şüphelinin üst aramasında 110 gram esrar, 20 Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.
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