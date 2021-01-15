Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu 17 köy ve 5 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde yağmurun ardından oluşan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte, trafik ekipleri kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri uyardı.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ulaşıma kapanan 20 köy yolunun açılması için Karlıova Belediyesi ile Özel İdare ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İlçe sakinlerinden Sabri Arlı, kar yağışına sevindiğini belirterek, "İlçemiz için kış mevsiminde kar olması lazım. Bölgemiz hayvancılık bölgesi olduğu için kış ayında kar olmadığı zaman kuraklık yaşanıyor. Çok şükür beklediğimiz kar geldi." dedi.

Yedisu ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına Mehmetçik de destek verdi.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan Geçittepe yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, dün kardan dolayı kapanan Pervari-Geçittepe yolunun ulaşıma açıldığını, yolda mahsur kalan bir aracın kurtarıldığını belirtti.

Pervari, Şirvan ve Eruh kırsalında ani kar yağışına karşı ekiplerin hazırlıklı olduğunu dile getiren Canpolat, vatandaşların mağdur olmaması için gelen tüm ihbarların anında değerlendirildiğini söyledi.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de belli aralıklarla yağan kardan dolayı Şirvan-Cevizlik ve Eruh-Şırnak yolunun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.