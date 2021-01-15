Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.
Uşak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
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