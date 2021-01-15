Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli yakalandı.
Bolu'da terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında adli süreç başlatılan 2 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde olduğu tespit edilen Irak uyruklu şüpheliler M.H.H.A.M. (31) ile İ.A.H.A.R. (46) kaldıkları adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bolu Adliyesine sevk edildi.
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