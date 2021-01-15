Erzincan Valisi Mehmet Makas, bölgede ulaşımın sağlıklı ve güvenli şekilde sağlanması için Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi.

İlk olarak kara yolunda yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarını takip eden Makas, daha sonra Karayolları 164. Şube Şefliğini ziyaret ederek, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Makas, Karayolları ve trafik ekiplerine çalışmalarında kolaylık dileyerek, sürücülere de araçlarına kış lastiği takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.