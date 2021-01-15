Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak-Ereğli kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bazı yolcular yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İlk belirlemelere göre, otobüsteki yolculardan bazıları yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk ediliyor.
Sıradaki Haber
İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? HES kodu İstanbulkart'a nasıl yüklenir?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz