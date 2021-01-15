Portekiz haber ajansı Lusa'ya konuşan Bakan Silva, İngiltere'nin uçuş yasağının "ani ve olumsuz bir sürpriz" olduğunu belirterek, böyle bir kararın "hangi temele dayandığını" İngiliz mevkidaşına soracağını söyledi.

Silva, "Bence mantıksız bir durum.Öncelikle ani, beklenmedik bir karar ve bunun olumsuz sürprizleri olacaktır. İkinci olarak da öncesinde hiçbir uyarı almayan kişileri çok fazla etkileyecektir. Çünkü akşamüstü 17.00'de açıklanan ve sabah 04.00'te yürürlüğe gireceği belirtilen bir karar" dedi.

İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüşüp konuyu gündeme getireceğini kaydeden Silva, "Temel nedenini bilmediğimiz, saçma bir önlem. Portekiz'in Brezilya ile ulaşım bağlantısını öne sürerek Portekiz'den gelen uçuşları durdurmak, kusura bakmasınlar ama tamamen saçma" açıklamasını yaptı.

İngiliz hükümeti, dün aldığı kararla, bu sabah saat 04.00'ten itibaren Güney Amerika ülkelerine ve Portekiz'e uçuş yasağı getirmişti.

Uçuş yasağı, daha önce Danimarka ve Güney Afrika'ya uygulanmıştı.