Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore'de askeri geçit töreninde denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan füzeler ve diğer askeri donanımlar sergilendi.

"Kuzey Kore'nin en büyük düşmanı ABD"

Tören, İşçi Partisi'nin 8'nci olağanüstü kongresinde Kim Jong-un, ABD'yi ülkesinin "en büyük düşmanı" olarak tanımlamasından bir hafta sonra gerçekleşti.

Askeri geçit töreninde, denizaltıdan atılan yeni füzeler devlet kanalında, "Dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Törende ayrıca, mobil kara rampalarından atılmak üzere tasarlanmış çeşitli katı yakıtlı silahlar da tanıtıldı.

Tören, yakında başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden hükümetine yönelik, "bir güç gösterisi" olarak değerlendiriliyor.