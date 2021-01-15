Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı
[Fotoğraf: DHA]
Kuzey Kore'de düzenlenen askeri geçit törende denizaltıdan atılan yeni füzeler sergilendi. Devlet kanalı füzeleri, "Dünyanın en güçlü silahı" olarak tanımladı.
Kim Jong-Un liderliğindeki Kuzey Kore'de askeri geçit töreninde denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan füzeler ve diğer askeri donanımlar sergilendi.
"Kuzey Kore'nin en büyük düşmanı ABD"
Tören, İşçi Partisi'nin 8'nci olağanüstü kongresinde Kim Jong-un, ABD'yi ülkesinin "en büyük düşmanı" olarak tanımlamasından bir hafta sonra gerçekleşti.
Askeri geçit töreninde, denizaltıdan atılan yeni füzeler devlet kanalında, "Dünyanın en güçlü silahı" olarak nitelendirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Törende ayrıca, mobil kara rampalarından atılmak üzere tasarlanmış çeşitli katı yakıtlı silahlar da tanıtıldı.
Tören, yakında başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden hükümetine yönelik, "bir güç gösterisi" olarak değerlendiriliyor.
Etiketler: ABD Joe Biden Kim Jong Un Kuzey Kore
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