Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 10:07Son Güncelleme: Kaynak: Sky News
İngiltere'de eski uçak hangarı morga dönüştürülüyor
İngiltere'nin Norwich kentindeki eski bir uçak hangarı, ülkenin en büyük geçici morguna dönüştürülüyor. Morgun kapasitesi bin 300 cenaze alacak kadar büyük olacak.
İngiltere'de son 24 saate 48 bin 682 yeni vaka tespit edildi, can kaybı sayısı bin 248 arttı.
Toplam pozitif vaka 3 milyon 260 bin 258, toplam can kaybı 86 bin 15 oldu.
Artan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerdeki morglar maksimum kapasitesine ulaştı.
Norwich kentindeki eski bir uçak hangarı, ülkenin en büyük geçici morguna dönüştürülüyor.
Önümüzdeki günlerde açılacak morgun kapasitesi bin 300 cenaze alacak kadar büyük olacak.
Hükümet verileri, İngiltere'de koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra neredeyse 85 bin kişinin öldüğünü gösteriyor. John Hopkins Üniversitesi'ne göre bu, dünyadaki en yüksek beşinci ölüm oranı.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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