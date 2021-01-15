Ticari amaçla yük ve eşya taşımacılığı yapan araçların 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunu denetleyen jandarma trafik timleri, aynı zamanda lastiklerin diş derinliklerinin mevzuata uygunluğunu da kontrol etti.

Kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, vatandaşların trafikteki güvenliğinin sağlanması maksadıyla bu tür uygulamaların devam edeceğini kaydetti.