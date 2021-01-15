Bölgede geceden itibaren aralıklarla devam eden kar, kent merkezinde yüksek kesimler ile Ayvacık, Biga, Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinde etkisini gösterdi.

Kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluştururken yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kemalköy hem kış hem sonbahar görüntülerine sahne oldu.

Ayvacık, Biga, Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinde ise kar yağışı sabah saatlerinde sona erdi.

Meteoroloji yetkilileri yağışın bölge genelinde aralıklarla sürmesinin beklendiğini kaydetti.

