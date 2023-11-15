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Güncel
AA 15.11.2023 21:59

Tekirdağ'da mezgit tezgahları süslemeye başladı

Tekirdağ'da mezgit, lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer aldı.

Tekirdağ'da mezgit tezgahları süslemeye başladı

İlde balıkçıların ağlarına takılan mezgit, tezgahlarda kilogramı 150 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lüferden sonra mezgidin de balıkçıların ağlarına takılmaya başladığını söyledi.

Havanın soğumasıyla balıkçıların limana boş dönmediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar son haftalarda lüferle limana dönmeye başlamıştı. Birkaç gün kötü hava şartlarından dolayı avcılık olmadı ama havanın normale dönmesinin ardından balıkçılar avlanmaya devam etti. Bu sıralar lüferin yanı sıra mezgit de ağlara takılmaya başladı. Karides de kendini gösteriyor. Balıkçılar limana boş dönmüyor çok şükür. İnşallah balık artar hem tayfalar hem de vatandaşlar sevinir" dedi.

Balıkçı Bekir Erol da mezgidin tezgahları süslediğini belirterek, "Tezgahlarımızda her zaman taze balık mevcut. Lüfer, hamsi ve istavritten sonra mezgit de tezgahlarda yer alıyor. Vatandaşlar da her zaman mevsimine göre lezzetli olan balıkları tercih ediyor. Mezgit de tercih edilen balıklar arasında" diye konuştu.

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