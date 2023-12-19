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Güncel
AA 19.12.2023 19:09

Tekirdağ'da "Enkazda ileri seviye arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi, "Enkazda ileri seviye arama ve kurtarma" tatbikatı gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da "Enkazda ileri seviye arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarından oluşturulan ve arama kurtarma konusunda AFAD ekiplerinden özel eğitimler alarak donanımlı hale getirilen birim, deprem ve diğer afetlere karşı tatbikatlar yapıyor.

AFAD Müdürlüğü bahçesinde rutin olarak gerçekleştirilen tatbikat, Belediye Afet İşleri Müdürü Turgut Ünsal'ın koordinesinde gerçekleştirildi.

Ekipler, enkazda ileri seviye arama kurtarma temalı tatbikat ve akredite sınavına hazırlık çalışmaları yaptı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da tatbikatı izledi, belirlenen hedefleri başarıyla yerine getiren personeli tebrik etti.

Ekibin çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Uzunlar, "Ekiplerimizin sahadaki beceri ve koordinasyonu, her türlü zorlu duruma karşı hazırlıklı olduğumuzu gösteriyor. Ekiplerimizin profesyonelliği, ilçemiz için büyük bir güven veriyor. Güvenli ve huzurlu bir Süleymanpaşa için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Arama ve kurtarma operasyonlarını ustalıkla tamamlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

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