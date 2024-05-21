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Güncel
AA 21.05.2024 12:04

Tekirdağ'da çiftçilere sebze fidesi dağıtıld

Tekirdağ'da "Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün" Projesi kapsamında üreticilere 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı.

Tekirdağ'da çiftçilere sebze fidesi dağıtıld
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fide dağıtım programı düzenlendi.

Şarköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda üreticilere 50 bin 400 biber, patlıcan ve domates fidesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilerin talepleri doğrultusunda yüzde 75 bakanlık destekli sebze fidesi dağıtıldığını söyledi.

Üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Öcal, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

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Tekirdağ Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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