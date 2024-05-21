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Güncel
AA 21.05.2024 11:56

Adana'da FETÖ davasında 2 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan 2 eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da FETÖ davasında 2 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
[TRT Haber (Arşiv)]

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan 2 eski astsubayın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldığı 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar M.N.K. ve S.D. ile avukatları katıldı.

Sanıklar hakkında somut deliller var

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldıklarını ve haklarında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu söyleyerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

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