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Güncel
AA 21.05.2024 11:54

Balıkesir'de aranan 64 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 64 zanlı yakalandı.

Balıkesir'de aranan 64 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 13-19 Mayıs'ta şüpheli kişi ve araçlarla ilgili asayiş uygulamaları yaptı.

Uygulamalarda 10 bin 922 kişinin bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise iki ruhsatsız av tüfeği ve 11 kartuş, 111 adet sentetik ecza maddesi, 7,82 gram sentetik uyuşturucu, 4,30 gram uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 64 şüpheliyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

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