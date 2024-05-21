Aydın'da geçen ay evi yanan kişiye konteyner ev verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Turanlar Mahallesi'nde 1 Nisan'da çıkan yangında evi yanan ve yakınlarının yanında kalmaya başlayan Muharrem Com için Germencik Kaymakamlığı çalışma başlattı. Kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle içi eşyalı konteyner temin edildi.

Kaymakam Turgay Gülenç, yanan evin yerine konulan konteynerin anahtarını Muharrem Com'a verdi.

Kaymakam Gülenç, üzücü bir olay yaşandığını, evsiz kalan Com için tüm imkanları kullandıklarını söyleyerek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

"Devletimiz bizi ev sahibi yaptı"

Com da hem üzüntü hem de sevinç yaşadığını vurgulayarak, "Anahtarımı aldım. Allah herkesten sazı olsun. Devletimiz her tarafta, her yerde düşeni hemen kaldırıyor ayağa. Devletimiz bizi ev sahibi yaptı" dedi.

Yangın sırasında kent merkezine olduğunu anımsatan Com, yatalak eşini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü anlattı.

Turanlar Mahallesi'nde 1 Nisan'da, Muharrem Com'a ait müstakil evde yangın çıkmış, yatalak ve böbrek hastası olan eşi Dilek Com yaşamını yitirmişti.