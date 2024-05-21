Az Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.05.2024 11:50

Aydın'da geçen ay evi yanan kişiye konteyner ev verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, eşinin de hayatını kaybettiği yangın nedeniyle evsiz kalan Muharrem Com'a, kaymakamlık ve hayırseverler desteği ile eşyalı konteyner ev alındı.

Aydın'da geçen ay evi yanan kişiye konteyner ev verildi
[Fotograf: AA]

Aydın'ın Germencik ilçesinde Turanlar Mahallesi'nde 1 Nisan'da çıkan yangında evi yanan ve yakınlarının yanında kalmaya başlayan Muharrem Com için Germencik Kaymakamlığı çalışma başlattı. Kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle içi eşyalı konteyner temin edildi.

Kaymakam Turgay Gülenç, yanan evin yerine konulan konteynerin anahtarını Muharrem Com'a verdi.

Kaymakam Gülenç, üzücü bir olay yaşandığını, evsiz kalan Com için tüm imkanları kullandıklarını söyleyerek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

"Devletimiz bizi ev sahibi yaptı"

Com da hem üzüntü hem de sevinç yaşadığını vurgulayarak, "Anahtarımı aldım. Allah herkesten sazı olsun. Devletimiz her tarafta, her yerde düşeni hemen kaldırıyor ayağa. Devletimiz bizi ev sahibi yaptı" dedi.

Yangın sırasında kent merkezine olduğunu anımsatan Com, yatalak eşini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü anlattı.

Turanlar Mahallesi'nde 1 Nisan'da, Muharrem Com'a ait müstakil evde yangın çıkmış, yatalak ve böbrek hastası olan eşi Dilek Com yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Aydın Yangın
Sıradaki Haber
SOLOTÜRK, Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Antalya'da nesli tehdit altındaki kanguru faresi görüntülendi
13:08
İsrail'in 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısı 8 bin 815'e çıktı
13:09
PTT'den vatandaşlara 'sahte gönderi etiketi' uyarısı
13:06
Londra'da sahibi olduğu köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
13:02
Bakan Göktaş: 2002'den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısı tam 12 kat arttı
12:49
Türkiye'de 3 bin 703 endemik tür bulunuyor
Hizan'da nilüferler açtı
Hizan'da nilüferler açtı
FOTO FOKUS
Filistinli genç iletişimci, İsrail zulmünü dünyaya duyurmak istiyor
Filistinli genç iletişimci, İsrail zulmünü dünyaya duyurmak istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ