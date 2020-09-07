Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da boya fabrikasında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Vakıflar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi D100 kara yolunun İstanbul-Edirne istikametinde bulunan, kimyevi boya üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden 6 itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Yangın sırasında fabrikanın üretim bölümünde herhangi bir çalışan bulunmadığı belirtildi.
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