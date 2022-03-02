Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 06:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Tekirdağ Çınarlı Mahallesi'nde 28 yaşındaki 3 çocuk annesi E.A. ile boşanma aşamasındaki eşi Özgürcan A. (33) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Özgürcan A, eşini beş yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu İstanbul'a kaçtığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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