Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 06:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma sonrası Edirne ve İstanbul'daki adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 21,20 gram esrar, 6,58 gram metamfetamin, 5,10 gram skunk, uyuşturucu kullanım ve paketleme aparatları ile samuray kılıcı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hekimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
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