Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Adana'nı Yüreğir ilçesinde otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki iki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Trafik Kazası
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