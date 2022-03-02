Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün yayınladığı hava durumu raporuna göre, İç Anadolu ve Doğu Anadolu`da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

37 ilde beklenen kar çarşamba gününden itibaren etkisini artıracak. Cumartesi günü ise yurdu terk edecek.

Ankara

Çarşamba: Kar yağışlı

Perşembe: Kar yağışlı

Cumartesi: Kar yağışlı

Bolu

Çarşamba: Karla karışık yağmur

Perşembe: Kar yağışlı

Cuma: Kar yağışlı

Cumartesi: Kar yağışlı

Eskişehir

Çarşamba: Kar yağışlı

Perşembe: Kar yağışlı

Cumartesi: Kar yağışlı