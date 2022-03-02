Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hangi illere kar yağacak? Kar ne zaman yağacak?
Birçok ile kar yağışı geliyor, cumartesi gününe kadar sürecek. İşte kar yağışının beklendiği iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün yayınladığı hava durumu raporuna göre, İç Anadolu ve Doğu Anadolu`da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
37 ilde beklenen kar çarşamba gününden itibaren etkisini artıracak. Cumartesi günü ise yurdu terk edecek.
Ankara
Çarşamba: Kar yağışlı
Perşembe: Kar yağışlı
Cumartesi: Kar yağışlı
Bolu
Çarşamba: Karla karışık yağmur
Perşembe: Kar yağışlı
Cuma: Kar yağışlı
Cumartesi: Kar yağışlı
Eskişehir
Çarşamba: Kar yağışlı
Perşembe: Kar yağışlı
Cumartesi: Kar yağışlı
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