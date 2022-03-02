Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 03:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'nın saldırılarından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a 105 bin kişi giriş yaptı.
Polis merkezi, 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 105 bin kişinin geldiğini duyurdu.
Ukraynalıların Macaristan'a girişi devam ederken, son 24 saatte yaklaşık 10 bin kişinin Macaristan'a geldi.
Macaristan hükümeti, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edileceğini ve hiç kimsenin geri çevrilmeyeceğini açıklamıştı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Macaristan
Son Haberler
- 00:11
- 04:20
- 04:14
- 04:08
- 03:03
Sıradaki Haber
Hangi illere kar yağacak? Kar ne zaman yağacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz