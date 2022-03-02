Polis merkezi, 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 105 bin kişinin geldiğini duyurdu.

Ukraynalıların Macaristan'a girişi devam ederken, son 24 saatte yaklaşık 10 bin kişinin Macaristan'a geldi.

Macaristan hükümeti, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edileceğini ve hiç kimsenin geri çevrilmeyeceğini açıklamıştı.