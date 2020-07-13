Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da aranan 4 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çerkezköy ilçesinde aranırken yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven uygulaması kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 4 zanlıyı yakaladı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
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