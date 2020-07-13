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Tire'de kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde iddiaya göre, A.Y'nin kullandığı 35 YGH 04 plakalı motosiklet, Belevi Mahallesi yakınlarında park halindeki 07 HGS 73 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrularak ağır yaralanan A.Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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