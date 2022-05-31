Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde sırtında çanta ile yürüyen şüpheli bir grup olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekiplerin durdurmaya çalıştığı 5 kişi çantalarını atıp kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan Afganistan uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirlendi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edilecek.
Etiketler: Tekirdağ Düzensiz Göçmenler
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