Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Kocaeli'de iki tramvay çarpıştı: Seferler durdu
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'de kent içi ulaşımı sağlayan iki tramvay çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
İzmit ilçesinde yolcu taşıyan iki tramvay, SEKA Park yakınlarında öğle saatlerinde çarpıştı.
Makas değişimi sırasında yaşanan kazada, araçlar raydan çıktı.
Yolcular, hasar gören tramvaylardan tahliye edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
Tramvay seferleri durduruldu
Kaza sonrası Doğukışla - Tren Garı Güzergahı'nda tramvay seferleri durduruldu.
Bölgede ulaşım otobüslerle sağlanıyor.
Etiketler: Kocaeli
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