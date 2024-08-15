Tekirdağ'da "32. Ayçiçeği Festivali" başladı

Hükümet Konağı önünde başlayan festivalde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Festivalde kapsamında, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı. Halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Bisiklet turu, yelken yarışları, trap atışları ve lezzet yarışmasının yapılacağı festivalde bazı şarkıcılar da sahne alacak.

Festival, 18 Ağustos'ta sona erecek.