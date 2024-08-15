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Güncel
AA 15.08.2024 21:58

Tekirdağ'da "32. Ayçiçeği Festivali" başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı.

Tekirdağ'da "32. Ayçiçeği Festivali" başladı
[Fotograf: AA]

Hükümet Konağı önünde başlayan festivalde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Festivalde kapsamında, protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı. Halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Tekirdağ'da "32. Ayçiçeği Festivali" başladı

Bisiklet turu, yelken yarışları, trap atışları ve lezzet yarışmasının yapılacağı festivalde bazı şarkıcılar da sahne alacak.

Festival, 18 Ağustos'ta sona erecek.

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