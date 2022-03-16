Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde polis ekipleri, Hisar Mahallesi'nde E.T. ve A.A.'nın kullandığı iki minibüsü durdurdu.
Minibüslerde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Düzensiz Göçmenler Polis
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