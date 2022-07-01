Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 10:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 20 dönümlük buğday tarlası yandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüme yakın buğday tarlası yandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüme yakın buğday tarlası yandı.
Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçenin Canhıdır Mahallesi yakınlarındaki buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, buğday ekili tarlada maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: Tekirdağ Yangın Tarım Üretimi
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